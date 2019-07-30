Глава МУГИСО "не видит" мечети возле ледовой арены УГМК в Екатеринбурге

Вопрос о строительстве соборной мечети, из-за которой на минувшей неделе мусульмане устроили акцию OPEN PLOV, был поднят сегодня на заседании заксобрания Свердловской области во время рассмотрения изменений в программу управления госсобственностью.

Как передает корреспондент Накануне.RU, депутат Вячеслав Вегнер поинтересовался судьбой мечети, расположенной в районе снесенной телебашни, где начинается строительство ледовой арены УГМК.

И.о. министра по управлению госимуществом Свердловской области Сергей Зырянов отметил: "Не думаю, что там лучшее место для строительства мечети". Он уточнил, что это его субъективное мнение, и добавил, что на улице Строителей "выделяется земельный участок, там деньги дает УГМК".

Отметим, что изменения в программе управления госсобственностью предполагают передачу объектов в АО "Ледовая арена". Ранее депутаты уже одобрили передачу земли под объект УГМК.

Сергей Зырянов пояснил, что это прежде всего объекты культурного наследия, которые находились в муниципальной собственности. "Эти объекты будут использоваться исключительно для спортивных клубов, спортивных федераций. Это социальный проект, это не значит, что мы вкладываем туда деньги. За счет дополнительных средств инвестора мы приводим объекты в нормальное состояние", – пояснил он.