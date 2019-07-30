21 Августа 2020
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Экономика Пермский край
Ярмарка одежды обуви и текстиля Пермь (2019) | Фото: Правительство Пермского края

Ведущие предприятия и дизайнеры из различных регионов России собрались в Перми на ярмарку одежды, обуви и текстиля

Больше трёх десятков предприятий и дизайнеров из различных регионов России собрались в Перми на ярмарку одежды, обуви и текстиля. Для местных производителей это хороший шанс найти для себя новые рынки сбыта, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

В Перми ярмарка началась 29 июля. На неё приехали более 30 предприятий и дизайнеров из Воронежа, Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Рязани, Костромы, Коми, Краснодарского края, Нижегородской, Ивановской, Волгоградской и Воронежской областей, Ставрополья и Пермского края. По словам директора оператора ярмарки, ООО "Городские праздники" Сергея Комарова, у Пермского края есть реальные возможности для ежегодного проведения подобных ярмарок.

"Сейчас ярмарки разделились по территориальному принципу. При этом Пермский край имеет выгодное размещение: сюда смогут приехать промышленники как с юга, так и с севера страны", - уверен Комаров.

Ярмарка одежды обуви и текстиля Пермь(2019)|Фото: Правительство Пермского края

Каждый год министерство промышленности и торговли РФ выбирает наиболее экономически развитые регионы, в которых планирует проведение подобных мероприятий. В прошлом году ярмарки лёгкой промышленности прошли в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Ярославле, Москве, Воронеже и Краснодаре.

В 2019 г. выбрали Пермь. По словам заместителя министра промышленности Прикамья Владислава Тонкова, участие в федеральном мероприятии позволит местным производителям показать свою продукцию, найти новые рынки сбыта, в том числе в соседних регионах. Местные производители могут войти в реестр участников ярмарки, чтобы представлять продукцию Пермского края и за его пределами.

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Ведущие предприятия и дизайнеры из различных регионов России собрались в Перми на ярмарку одежды, обуви и текстиля

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Теги: ярмарка, одежда, обувь, текстиль



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