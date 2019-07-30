21 Августа 2020
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Происшествия Челябинская область
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"Дуют не секунду, а шесть минимум". Эксперты усомнились в результатах алкотеста экс-вице-губернатора Косилова

Пострадавшая в ДТП с гендиректором "Рависа" и бывшим вице-губернатором Андреем Косиловым девушка Анастасия Вяткина находится в коме, об этом Накануне.RU сообщили в областной клинической больнице №3 Челябинска.

"Ее состояние оценивается как тяжелое", - добавили в медучреждении.

Напомним, авария произошла днем 28 июля на 18 км трассы "Байрамгулово - Новоандреевка". Косилов, управляя "Лексусом", врезался в "Весту". В результате аварии трех пострадавших из отечественной машины отвезли в больницу.

Сам Косилов в разговоре с местными СМИ высказал версию, что якобы он невиновен в аварии, и это "Веста" выехала ему навстречу. Однако в распоряжении полиции есть видеозапись, снятая на регистратор водителя, который ехал следом за Косиловым. На ней отчетливо видно, как бывший замгубернатора Челябинской области выехал на встречку и уже там столкнулся с "Ладой". Таким образом, вероятно, Косилов своими заявлениями пытался уйти от ответственности и выставить виновником аварии водителя "Весты".

Родственники пострадавшей девушки Анастасии уверяют, что Косилов в момент аварии был нетрезв. Это подтверждают и публикации в местной прессе очевидцев аварии.

"Он ходил на месте ДТП и разглядывал повреждения на своем "Лексусе". А рядом - выпавшая наполовину из машины Настя лежала без сознания с проломленной головой. Вы как думаете, он подошел к ней или к другим пострадавшим? Нет, он вообще не в адеквате был", - утверждает в группе "Инцидент Челябинск" один из тех, кто уже после столкновения находился на месте ДТП.

Андрей Косилов, ДТП, авария(2019)|Фото:vk.com "Инцидент Челябинск"

Еще один интересный факт - в медосвидетельствовании Косилова. В распоряжении Накануне.RU оказалась фотография ксерокопии теста на алкоголь. Из нее видно, что гендиректор "Рависа" дул в трубочку чуть более одной секунды, а объем выдыхаемого воздуха едва превысил 1 литр.

тест, Косилов(2019)|Фото:Русская пресса

"По таким показателям даже у вхлам пьяного человека покажет, что он трезвый. Любой инспектор ГИБДД может вам подтвердить, что для достоверного результата в алкотестер дуют дважды, первый раз, потом еще через 20 минут после первого. Сомневаюсь, что Косилов это делал. Я вообще сомневаюсь в том, что это тест Косилова. Может быть, он дал денег в больнице этой и ему отдали вот такой результат? Дуют на протяжении шести секунд, но никак не одной, как написано в тесте Косилова. Так что это все филькина грамота", - поделился своим мнением с Накануне.RU подполковник ГИБДД в отставке Леонид Севастьянов.

Сейчас в отношении Косилова возбуждено уголовное дело.

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"Дуют не секунду, а шесть минимум". Эксперты усомнились в результатах алкотеста экс-вице-губернатора Косилова

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Теги: Андрей Косилов, Равис, уголовное дело, ДТП, пострадавшая



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