21 Августа 2020
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Андрей Василевский, вратарь сборной России по хоккею (2017) | Фото: fhr.ru

Василевский подписал новый контракт с "Тампой" на восемь лет

Российский вратарь "Тампа-Бэй Лайтнинг" Андрей Василевский подписал новый 8-летний контракт с клубом на общую сумму в 76 млн долларов, средняя зарплата - 9,5 млн.

Как сообщает портал "Спорт-Экспресс", Василевский войдет в четвёрку самых дорогих русских хоккеистов НХЛ с сезона-2020/21 (именно тогда начнёт действовать новый контракт).

Больше него в среднем заработают Артемий Панарин (11,64 млн в год), Сергей Бобровский (10) и Александр Овечкин (9,54). Средняя зарплата Евгения Малкина и Никиты Кучерова также как и Василевского составит 9,5 млн.

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Василевский подписал новый контракт с "Тампой" на восемь лет

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Теги: Андрей Василевский, Тампа-Бэй Лайтнинг, контракт



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