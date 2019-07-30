21 Августа 2020
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Политика В России
владимир путин инаугурация (2012) | Фото: vesti.ru

Более половины россиян видят Путина президентом и после 2024 года

38% российских граждан не хотят, чтобы действующий президент страны Владимир Путин оставался на своей должности и после 2024 года. Об этом пишут"Ведомости" со ссылкой на данные опроса "Левада-центра".

Отмечается, что за последнее время доля подобных ответов выросла на 11%.

При этом 38% – не рекорд: в 2012-2013 годах этот показатель был 40 и 45%.

За то, чтобы Путин оставался у власти, высказались 54% опрошенных. Максимальным этот показатель был в августе 2017 года – 67%.

Тем временем, согласно данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, в спонтанном рейтинге доверия российским политикам (при котором респонденты сами называют людей, которым доверяют), рейтинг президента РФ Владимира Путина снизился с 31 до 30,4%.

Как показало исследование, проведенное с 24 по 30 июня, уровень одобрения президента снизился с 64,8 до 63,7%. При этом на прямой вопрос о доверии президенту положительно ответили 71,6% опрошенных. 25% респондентов заявили о недоверии.

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Более половины россиян видят Путина президентом и после 2024 года

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Теги: владимир путин, левада-центр, президент



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