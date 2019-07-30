Для ускорения строительства свердловской филармонии миллионы направили в АНО

Свердловские депутаты на последнем летнем заседании утвердили изменения в областном бюджете на 2019 год, передает корреспондент Накануне.RU. В том числе, как сообщало Накануне.RU, 342 млн руб. выделяется на Универсиаду-2023 и 751 млн руб. на расчеты со строителями, которые возводили конгресс-центр МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО".

В проекте бюджета предлагается уменьшить финансирование проектной документации нового зала свердловской филармонии, из-за которого могут снести жилой дом №40 по ул. Карла Либкнехта, на 362 млн руб.

При этом депутат Вячеслав Вегнер обратил внимание на появление 407 млн руб., необходимых на АНО "Центр развития социально-культурных инициатив Свердловской области". Он запросил обоснование трат, а ответ, по его мнению, говорил "или об отсутствии профессионализма, или означал: "иди, дурак, туда, куда тебе положено".

Министр финансов Галина Кулаченко на заседании пояснила, что организация создается, "чтобы управлять теми большими проектами, которые есть в социально-культурной сфере, в первую очередь это филармония…". По ее словам, речь идет про ускорение процессов строительства.

Депутат Евгений Зяблицев попросил конкретизировать: по другой статье уменьшены расходы на строительство нового зала филармонии на 362 млн руб. Он поинтересовался, будет ли вообще вестись строительство или нет.

"Просто идет перераспределение другому получателю, эти средства не снимаются с филармонии", – пояснила Галина Кулаченко.

Напомним, ради нового зала планировалось снести жилой дом №40 по ул. Карла Либкнехта. Филармония даже начала скупать в нём квартиры, однако теперь судьба стройки под вопросом. Против сноса выступила прокуратура, согласно заключению которой, на территории расположения здания, в связи с действием защитных зон объектов культурного наследия, невозможно строительство новых объектов капитального строительства и их реконструкция.