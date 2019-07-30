Сибирская Венеция. В Тюмени из-за ливня затопило улицы и подземки, а также провалился асфальт

В Тюмени коммунальщики ликвидируют последствия непогоды: накануне вечером на город обрушился мощный ливень. Затоплены оказались проезжие части, пешеходные зоны, дворы, подземные переходы. Жители города в социальных сетях выкладывают фотографии и видеозаписи затопленных улиц, передает корреспондент Накануне.RU.

Напряженная обстановка сложилась на центральных улицах города: 50 лет Октября, Пермякова, Мельникайте и Челюскинцев. Водители жаловались на то, что их автомобили глохли в воде.

Самой затопленной улицей оказалась улица Пермякова. В одном из подземных переходов образовался настоящий водопад. На кадрах, опубликованных в группе "Типичная Тюмень", видно, как вода мощным потоком стекает по лестнице. "Филиал аквапарка" - отметили интернет-пользователи в комментариях.

Также в соцсетях появились лайфхаки от тюменцев: как попасть в машину, когда вокруг все затоплено. На видеоролике можно увидеть, как мужчина добирается до своего авто, наступая на колесо автомобиля, припаркованного по соседству.

Затопленные улицы тюменцы уже успели окрестить местным морем. "Тротуаров не видно вообще. Зато детям в радость", "Тюменцы не едут купаться, поэтому купаться едет в Тюмень", "Тюменская Венеция", - пишут местные жители в соцсетях.

Впрочем, одними затопленными улицами дело не ограничилось. На Первомайской обрушился асфальт. Спустя некоторое время в образовавшийся провал угодил автомобиль.

"Бедная машинка, жаль, что из-за халатности обслуживающих дорожников, человек понервничает", - выразили сочувствие подписчики группы "ТС Тюмень".

"Неужели нельзя было поставить знак так, чтоб объезжая его, машина не угодила бы прямо в яму?", - задался вопросом местный житель Алексей. Однако, ему было сказано, что толку от ограждений нет - во время потопа "они плавали по волнам".

В администрации Тюмени прокомментировали инцидент. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, обрушение произошло из-за того, что была нарушена герметичность канализационного колодца.

"Специалисты "Тюмень Водоканал" уже приступили к работам", — сообщили в пресс-службе городской администрации. Также в мэрии пояснили причины, по которым Тюмень превратилась в своеобразную версию Венеции.

"В Тюмени очень много старых улиц, где в принципе отвод воды идет не через ливневую канализацию, а либо через просто каналы, либо через дренажные колодцы. Сейчас при строительстве и реконструкции улиц этот вопрос решается. Делается ливневка, которая соединяется в единое кольцо. Кроме того, внимание уделяется не только расчистке ливневки. С помощью телеметрии выделяются различные слабые места, где необходим ремонт или расширение, потому что изначально не рассчитывалось, что будет такое количество врезок и подтопление. Очень много вопросов связано с дворовыми территориями", - пояснили в мэрии.

В администрации добавили, что программа, которая направлена на решение этой проблемы рассчитана на три года. Однако есть территории, где проблема требует более масштабного решения. При этом в мэрии сообщили, что жалоб на подтопления им стало поступать гораздо меньше.