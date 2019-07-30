Ученые создали контактную линзу, способную приближать предметы по команде ее носителя

Ученые из США и Китая создали контактную линзу, способную к увеличению изображения, воспринимаемого глазом.

По замыслу исследователей, в будущем их изобретение сможет использоваться в глазных протезах либо в создании "умных" очков и роботизированной системы дистанционного управления. Сама линза состоит из электродов и полимерных пленок, а ее действия управляются через характерное моргание.

Например, двойное мигание является командой, после которой линза изменит расстояние до определенного предмета. Пока что она действует в пределах возможностей обычного человеческого глаза, но инженеры собираются увеличить ее мощность, пишет ПолитЭксперт.

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