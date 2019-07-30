21 Августа 2020
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Политика За рубежом
11 сентября, теракт (2013) | Фото: nstarikov.ru

Обвиняемый по делу о терактах 11 сентября готов дать показания против Эр-Рияда

Один из предполагаемых организаторов терактов в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года Халид Шейх Мохаммед готов в суде подтвердить информацию о причастности к терактам Саудовской Аравии.

По данным The Wall Street Journal, в обмен гражданин Пакистана просит не выносить ему смертельный приговор.

Мохаммед направил письмо в Федеральный суд Манхэттена, где рассматривается коллективный иск родственников погибших в терактах, пишет Regnum.

Напомним, в 2016 году американцы начали подавать в суд на Саудовскую Аравию. Первой это сделала женщина, лишившаяся супруга во время террористической атаки 11 сентября 2001 года.

Стефани Росс Десимон, которая была беременна, когда ее супруг погиб при крушении самолета в здание Пентагона, от своего лица и от имени своей дочери обвиняет королевство в оказании поддержки террористической организации "Аль-Каида" (запрещена в РФ) и ее лидеру Усама бен Ладену.

Отметим, что иск, поданный Стефани Росс Десимон в столице США, стал первым после того, как конгресс вопреки вето президента Барака Обамы принял закон, разрешающий семьям жертв терактов 2001 года подавать в суд на Саудовскую Аравию.

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Обвиняемый по делу о терактах 11 сентября готов дать показания против Эр-Рияда

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Теги: 11 сентября, теракт, саудовская аравия



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