Раскрыты подробности очередного предложения по реструктуризации кредитов Utair

Стали известны подробности очередного предложения по реструктуризации кредитов авиакомпании Utair на 56,5 млрд руб. По информации Накануне.RU, предложения были направлены 12 июля. Ответ на это предложение кредиторы должны дать в конце августа - начале сентября.

Как сообщает РБК со ссылкой на свои источники среди банков-кредиторов, перевозчик допустил повышение ставки в 12-летнем синдикате (23,7 млрд руб.) с 0,01% до 9% после достижения определенных уровней отношения долга к доналоговой прибыли. Также авиакомпания предлагает разбить семилетний кредит на две части в соотношении 40 на 60. При этом 40% кредита авиакомпания предлагает продлить до 35 лет под 0,01%, а оставшуюся большую часть — до 10 лет под 7,5%. Условия по-прежнему не устраивают ряд кредиторов. Обсуждения продолжаются.

Напомним, согласно отчетности за первый квартал, Utair должна синдикату банков 15,3 млрд руб. по семилетнему кредиту (с погашением 19 ноября 2022 года) и 23,7 млрд руб.— по 12-летнему кредиту со ставкой 0,01% (с погашением 19 ноября 2027 года). Кроме того, компания должна Сбербанку 17,39 млрд руб. по еще одному семилетнему кредиту, который должен быть погашен 23 декабря 2022 года. В июне авиакомпания объявила, что выплатит кредиторам только часть средств по процентам — 109,2 млн руб. Таким образом, перевозчик допустил второй дефолт подряд после невыплаты в декабре 2018 года.

Между тем, ранее арбитражный суд ХМАО отказал ООО "Юган-Юнион кард" в признании банкротом авиакомпании Utair. Компания является кредитором перевозчика. Ранее суд вынес аналогичное решение по иску "Флеш лайт капитал", рассмотренному в рамках того же дела. Истцами выступают еще два контрагента авиакомпании: "Интер" и "ГИДПРОМЭНЕРГОСТРОЙ".