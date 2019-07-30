Раскрыты подробности очередного предложения по реструктуризации кредитов Utair

21 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В Белоруссии - общенациональная забастовка?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Тюменская область Уральский ФО
Utair ЮТэйр самолет (2017) | Фото: utair.ru

Раскрыты подробности очередного предложения по реструктуризации кредитов Utair

Стали известны подробности очередного предложения по реструктуризации кредитов авиакомпании Utair на 56,5 млрд руб. По информации Накануне.RU, предложения были направлены 12 июля. Ответ на это предложение кредиторы должны дать в конце августа - начале сентября.

Как сообщает РБК со ссылкой на свои источники среди банков-кредиторов, перевозчик допустил повышение ставки в 12-летнем синдикате (23,7 млрд руб.) с 0,01% до 9% после достижения определенных уровней отношения долга к доналоговой прибыли. Также авиакомпания предлагает разбить семилетний кредит на две части в соотношении 40 на 60. При этом 40% кредита авиакомпания предлагает продлить до 35 лет под 0,01%, а оставшуюся большую часть — до 10 лет под 7,5%. Условия по-прежнему не устраивают ряд кредиторов. Обсуждения продолжаются.

Напомним, согласно отчетности за первый квартал, Utair должна синдикату банков 15,3 млрд руб. по семилетнему кредиту (с погашением 19 ноября 2022 года) и 23,7 млрд руб.— по 12-летнему кредиту со ставкой 0,01% (с погашением 19 ноября 2027 года). Кроме того, компания должна Сбербанку 17,39 млрд руб. по еще одному семилетнему кредиту, который должен быть погашен 23 декабря 2022 года. В июне авиакомпания объявила, что выплатит кредиторам только часть средств по процентам — 109,2 млн руб. Таким образом, перевозчик допустил второй дефолт подряд после невыплаты в декабре 2018 года.

Между тем, ранее арбитражный суд ХМАО отказал ООО "Юган-Юнион кард" в признании банкротом авиакомпании Utair. Компания является кредитором перевозчика. Ранее суд вынес аналогичное решение по иску "Флеш лайт капитал", рассмотренному в рамках того же дела. Истцами выступают еще два контрагента авиакомпании: "Интер" и "ГИДПРОМЭНЕРГОСТРОЙ".

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Раскрыты подробности очередного предложения по реструктуризации кредитов Utair

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Utair, реструктуризация, кредиты, банки



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 20.11.2019 08:18 Мск Министр транспорта РФ: "ЮТэйр" нужен новый инвестор. И повышение качества менеджмента
Ранее 31.10.2019 08:25 Мск "ЮТэйр" на фоне долгов и угрозы банкротства сокращает авиапарк
Ранее 04.10.2019 08:00 Мск От "ЮТэйра" требуют многомиллионную "компенсацию убытков"
Ранее 30.09.2019 07:37 Мск Компания, которая не смогла обанкротить "ЮТэйр", вновь подала иск
Ранее 19.09.2019 13:12 Мск Utair направила банкам предложение о выкупе своих долгов за 11,5% от стоимости
Ранее 04.09.2019 08:13 Мск Сбербанк и Utair договорятся о судьбе долгов авиакомпании до конца года
Ранее 20.08.2019 13:53 Мск "Юган-Юнион кард" обжаловала оставление без рассмотрения иска о банкротстве Utair
Ранее 16.08.2019 15:45 Мск В дело о банкротстве Utair вступил оренбургский банк
Ранее 09.08.2019 11:28 Мск Подрезают крылья: Минтранс рекомендует Utair ограничить рост пассажиропотока
Ранее 05.08.2019 11:28 Мск В югорский арбитраж подан очередной иск о банкротстве "ЮТэйра"

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 23.07.2019 09:09 Мск СМИ: Банки-кредиторы могут начать подавать иски к Utair
Ранее 22.07.2019 14:30 Мск Суд отказал очередному кредитору в иске о банкротстве авиакомпании Utair
Ранее 22.07.2019 08:44 Мск Арбитраж возобновит рассмотрение дела о банкротстве Utair
Ранее 11.07.2019 12:24 Мск Utair планирует нарастить пассажиропоток к концу года за счет развития трансферных узлов
Ранее 05.07.2019 12:59 Мск Сбербанк не устраивает план реструктуризации долгов, предложенный Utair
Ранее 25.06.2019 12:28 Мск Тюменское правительство не будет помогать UTair
Ранее 07.06.2019 09:10 Мск Руководство Югры не будет продавать принадлежащие ему акции "ЮТэйр"
Ранее 06.06.2019 05:48 Мск Костин: проект по созданию регионального авиаперевозчика пока "не склеивается"
Ранее 16.05.2019 15:13 Мск Сбербанк и ВТБ приостановили проект создания региональной авиакомпании
Ранее 16.04.2019 15:25 Мск "Сбербанк" не будет списывать долги "ЮТэйра"
Ранее 11.04.2019 09:14 Мск Югорская авиакомпания попросила отложить выплату долга на 35 лет
Ранее 02.04.2019 16:12 Мск Utair закончила год с убытком в 4,4 млрд рублей
Ранее 27.03.2019 10:02 Мск Слушание дела о банкротстве "ЮТэйр" начнется в апреле
Ранее 25.03.2019 08:37 Мск СМИ: авиакомпания Utair попросила списать долги
Ранее 21.03.2019 15:07 Мск В суд поступило три новых иска о банкротстве авиакомпании "ЮТэйр"
Ранее 20.03.2019 09:00 Мск В Югре подан иск о банкротстве "ЮТэйр"
Ранее 13.03.2019 08:59 Мск Пассажиропоток авиакомпании Utair резко снизился в феврале
Ранее 01.03.2019 16:56 Мск Власти Югры пообещали приложить все усилия для сохранения авиакомпании Utair
Ранее 01.03.2019 14:40 Мск Контрагенты "Utair" планируют подать иски о банкротстве авиакомпании
Ранее 11.01.2019 09:16 Мск Югра согласилась отдать Utair банкирам
Ранее 10.01.2019 15:12 Мск Банкиры возьмут Utair под крыло в ущерб якорному региону?
Ранее 10.01.2019 07:37 Мск Сбербанк и ВТБ могут создать региональную авиакомпанию на базе Utair
Ранее 26.10.2018 03:08 Мск ВТБ не планирует становиться акционером новой авиакомпании
Ранее 25.10.2018 07:50 Мск Сбербанк раскрыл подробности создания новой региональной авиакомпании
Ранее 23.10.2018 15:51 Мск Госсубсидии помогут взлететь региональной авиакомпании банкиров
Ранее 18.10.2018 07:45 Мск Сбербанк и ВТБ создадут конкурента "Ямалу"

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети