В Перми задержали банду лже-газовиков, продававших втридорога системы противопожарной безопасности

Полицейские при участии сотрудников Росгвардии задержали в Перми преступников, которым вменяют серию мошенничеств, сообщили Накануне.RU в пресс-службе МВД России.

Бизнесмен и её подельник, разместив в интернете объявления, нашли восьмерых торговых представителей, которых позже обучили продажам. Потом преступники, надев форму, похожую ту, что носят газовики или представители иных госорганов, приходили к жителям Пермского края и предлагали купить системы противопожарной безопасности.

Продавцы уверяли, что установка оборудования обязательна, а если покупатели откажутся, им грозит "административка". Жертвы верили агитации и покупали товар, причём его цена была гораздо выше рыночной.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". 10 подозреваемых задержаны в арендованном офисе на улице Сергея Данщина в Перми. Двое из них арестованы, остальные находятся под подпиской о невыезде.