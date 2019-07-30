Цуканов потребовал "сделать все возможное и невозможное", чтобы помочь многодетной семье, у которой сгорел дом

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Николай Цуканов дал поручение в кратчайшие сроки разобраться с ситуацией, в которой оказалась многодетная семья из села Александровского Свердловской области.

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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе полпредства, к Цуканову обратились жители Красноуфимского округа с просьбой помочь в разрешении сложной жизненной ситуации. В мае у многодетной семьи сгорел дом, в результате чего мать и восемь детей остались без жилья и средств к существованию.

Николай Цуканов поручил главному федеральному инспектору по Свердловской области незамедлительно разобраться с этой ситуацией.

"Это недопустимо, когда женщина с детьми остались без крыши над головой и какой-либо поддержки со стороны местных чиновников", - заявил полпред.

Он выразил уверенность, что уже в ближайшее время региональные власти "сделают все возможное и невозможное", чтобы предоставить семье жилье и помощь в восстановлении дома.

Напомним, на прошлой неделе Николай Цуканов анонсировал серию выездов в регионы, посвященных реализации национальных проектов.