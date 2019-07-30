"Промсвязьбанк" вступает в дело о банкротстве Антипинского НПЗ

В дело о банкротстве Антипинского ПНЗ вступает "Промсвязьбанк". Кредитная организация направила заявление в арбитражный суд Тюменской области, передает корреспондент Накануне.RU

Требования банка - 7,7 млрд руб., следует из материалов дела. Суд еще не принял решение.

Напомним, в иске о самобанкротвте АНПЗ оценил свой долг в 346 млрд руб. Ходатайство о вступлении в дело направили "Московский кредитный банк" (долг 29,9 млн руб.) и "Абсолют банк" (3,1 млрд руб.).

Как сообщало Накануне.RU, бывшему совладельцу Антипинского нефтеперерабатывающего завода, основателю группы "Новый поток" Дмитрию Мазурову предъявлено обвинение в мошенничестве. Уголовное дело возбуждено по заявлению главы Сбербанка Германа Грефа. Речь идет о хищении 1,8 млрд руб. у кредитной организации. Следователи разыскивают бывшего генерального директора Антипинского НПЗ Геннадия Лисовиченко.

У завода сменился собственник: от группы "Новый поток" контроль перешел к СП азербайджанской SOCAR и Сбербанка. Еще 20% принадлежит однокурснику президента Владимира Путина Николаю Егорову. Руководитель АНПЗ заявил, что банкротство приведет к финансовому оздоровлению завода.