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озеро Байкал (2019) | Фото: wikipedia.org

Повторный паводок под Иркутском способен уничтожить экосистему Байкала

Из-за повторного наводнения на юге Иркутской области в воды Байкала в скором времени может попасть шлам из котлованов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината.

Вещества, которые способны уничтожить экосистему озера - побочные продукты переработки целлюлозы - зола и шлам-лигнин.

По оценкам Росгеологии, объем накопившихся отходов составляет примерно 5 млн тонн.

Карты заполнены почти до краев, поэтому увеличение объема осадков, и, соответственно, увеличение уровня поверхностных вод может привести к попаданию отходов в воды Байкала.

По словам директора Лимнологического института СО РАН Андрея Федотова, шлам уже частично просачивается в почву.

Напомним, из зоны нового паводка в Иркутской области эвакуировано больше тысячи человек. В периметр ЧС попали шесть районов - Нижнеудинский, Черемховский, Тулунский, Шелеховский, Слюдянский, Зиминский. Подтоплены жилые дома в Нижнеудинске и Тулуне.

В начале июля сообщалось, что Министерство природных ресурсов РФ рискует в очередной раз перенести сроки ликвидации ущерба от деятельности Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (ЦБК). Общественники возмутились темпами очистки озера Байкал и предложением Минприроды скорректировать расходы на выполнение федеральной целевой программы (ФЦП), сроки выполнения которой истекают через полгода.

Ранее Счетная палата выяснила, что Министерство природы РФ может сорвать выполнение отдельных мероприятий нацпроекта "Экология". Опасения аудиторов вызвали, в частности, недостаточная охрана озера Байкал.

Так, отмечается, что до сих пор не начаты мероприятия по ликвидации отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, хотя с 2013 г. на их выполнение выделено уже более 4 млрд руб.

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Повторный паводок под Иркутском способен уничтожить экосистему Байкала

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Теги: паводок, иркутская область, озеро байкал



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