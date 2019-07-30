21 Августа 2020
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Общество В России
BlaBlaCar (2019) | Фото:Flickr

В России могут заблокировать сервисы по поиску попутчиков и бронированию билетов

Общероссийское объединение пассажиров предложило заблокировать работу ресурсов по бронированию автобусных билетов, а также сайта поиска попутчиков BlaBlaCar. Все они сотрудничают с нелегальными перевозчиками, отмечают в ООП.

В "черный список" объединение предложило внести 230 ресурсов, в том числе "Яндекс.Автобусы", "Автовокзалы.ру", страницы на "Туту.ру", "Связном.Трэвел", OneTwoTrip. Письмо направлено в Госдуму, сообщают "Известия".

В письме указано, что, используя такие ресурсы, как BlaBlaCar, пассажир бронирует поездку в легковом автомобиле, но по факту может ехать в автобусе вместимостью более 40 мест. Есть вероятность, что транспортное средство не прошло техосмотр, в нем нет тахографа. Такие компании-перевозчики формируют так называемый серый рынок. По оценкам ООП, в России из примерно 900 тыс. межрегиональных автобусов треть, то есть около 300 тыс. единиц, - нелегальные.

Предложение будет обсуждаться в период осенней сессии в Госдуме.

Как сообщало Накануне.RU, ранее российские перевозчики пытались заблокировать работу BlaBlaCar из-за нелегальных перевозок легковым транспортом.

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В России могут заблокировать сервисы по поиску попутчиков и бронированию билетов

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Теги: BlaBlaCar, Общероссийское объединение пассажиров,



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