"Уральские авиалинии" начали продавать билеты на прямой рейс Пермь – Прага

"Уральские авиалинии" начали продавать билеты на прямой рейс Пермь – Прага. Первый борт отправится в столицу Чехии 18 сентября, передаёт корреспондент Накануне.RU.

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Напомним, утром 2 июля стало известно о запрете чешских властей на рейсы "Уральских авиалиний" из Екатеринбурга и Жуковского (Москва) в Прагу, на несколько рейсов "Аэрофлота" в Прагу и на рейсы "Победы" в Карловы Вары. При этом ранее Минтранс России ограничил транзит для рейсов Прага – Сеул авиакомпании "Czech Airlines" через Сибирь (кратчайший путь). Собственно, чешские власти признались: ограничение для российских перевозчиков – "зеркальный ответ". Позже выяснилось, что существующий сценарий перевозок сохранят до конца лета – всё это время будут идти переговоры. Туроператоры Прикамья начали продавать пакетные туры в Чехию, где перевозчиком были "Уральские авиалинии". При этом купить у перевозчика обычный билет на рейс было невозможно – из Перми в Прагу "УА" не летали, только из соседнего Екатеринбурга (туда – обратно за 24 тыс. руб.).

Начиная с 18 сентября, перевозчик будет отправлять из Перми в Прагу и обратно два борта в неделю – лайнеры полетят по средам и субботам. Минимальная стоимость билета туда – 9,8 тыс. руб., обратно – 11,4 тыс. руб..