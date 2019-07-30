"Ростелеком" закупил оборудование по закону Яровой

Компания "Ростелеком" потратила 3 млрд руб. на системы хранения данных в рамках закона Яровой.

Это первая крупная закупка такого рода: до этого "Ростелеком" использовал для хранения данных внутренние ресурсы. Формальным заказчиком системы хранения "Купол" выступили "Национальные технологии" – один из разработчиков систем для исполнения закона Яровой, а кому предназначены "Куполы", не указано.

"Ростелеком" должен получить в НТ 49%. Он заменит структуры "ИКС холдинга", 51% останется у "Ростеха". Представители "Ростеха" и "ИКС холдинга" подтвердили, что закупка "Купола" первая не тестовая для "Ростелекома", сообщают "Ведомости".

Напомним, с 2018 года провайдеры обязаны в течение полугода хранить интернет-трафик пользователей за последние 30 суток. Сегодня вступила в силу вторая часть антитеррористического "пакета Яровой". Требования закона озадачили провайдеров: одни до сих пор тестируют оборудование для хранения данных, другие ждут разъяснений от Правительства и ФСБ. Федеральные операторы обещают не повышать цены, а вот регионалы в этом не уверены.

Пакет Яровой был принят еще в июле 2016 г., но начал действовать только с 1 июля 2018 года: тогда мобильные операторы начали хранить все телефонные разговоры абонентов, СМС, а также электронные сообщения.