Двое жителей Челябинской области отправятся под суд за ограбление почтового отделения

В Челябинской области будут судить обвиняемых в краже более 21 млн руб. из почтового отделения в городе Усть-Катава.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МВД России по региону, преступление было совершено в феврале текущего года, когда в помещении кассы почтамта обнаружили вскрытые сейф-мешки, в которых ранее находились наличные. По данному факту были задержаны двое местных жителей 1987 и 1990 годов рождения. В ходе обыска в гараже одного из них нашли более 20 млн руб. В квартире второго злоумышленника обнаружили около полумиллиона рублей.

Грабители заключены под стражу. Уголовное дело направлено в городской суд для рассмотрения.