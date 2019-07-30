Дорожное покрытие на трассе А-310 защитили новым слоем износа

В Челябинской области в полном объеме завершены работы по устройству слоя износа на двух участках автомобильной дороги А-310 Челябинск – Троицк – граница с Республикой Казахстан.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ФКУ Упрдор "Южный Урал", работы выполнены на общем участке в 18 км. С мая восстановлен изношенный верхний слой дорожного покрытия, устроен выравнивающий слой и слой износа из износоустойчивого щебеночно-мастичного асфальтобетона.

Дорожники укрепили обочины, восстановили дорожную одежду, разрушенную в результате пучинообразования.

Заменены датчики температуры поверхности и состояния покрытия на постах метеоконтроля, установлены новые сигнальные столбики, нанесена дорожная разметка из термопластика.

Дорожники восстановили посадочные площадки на автобусных остановках, демонтировали старый и установили новый современный автопавильон.