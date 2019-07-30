21 Августа 2020
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Общество В России
ипотека (2015) | Фото: pan-sophia.ru

7 млн россиян задумались об ипотеке

Около 7 млн российских семей планируют взять ипотеку к 2024 году.

Согласно исследованию Всероссийского центра изучения общественного мнения и ипотечного агентства "Дом.РФ", если допустить, что ставки останутся на уровне 10,5% годовых в течение нескольких лет, ежегодно получать ипотечные кредиты будут 1,2-1,4 млн семей.

При этом средства на первоначальный взнос имеются у 6,3 млн российских семей, что составляет 90% потенциальных заемщиков. Большинство средств они сумели накопить самостоятельно.

Также, согласно исследованию, при снижении ставок до 8% годовых, число заемщиков может вырасти до 12,2 млн семей в год, сообщают "Известия".

Напомним, банк "Дом.РФ" с 10 июля снизил базовую ставку по ипотечным кредитам на первичном рынке с 10,75% до 9,7%.

Ставка на вторичном рынке опустится с 10,9% до 9,8%. Для зарплатных клиентов банка ставка будет 9,5% — для новостроек, 9,6% — для вторичного жилья. Кроме того, будет снижена ставка по ипотеке для семей с детьми - с 6% до 5,2%.

Ранее специалисты Росбанка составили список регионов с самыми доступными ипотечными кредитами.

В банке выяснили, сколько квадратных метров может позволить себе человек, который тратит 50% зарплаты на платеж по кредиту с первоначальным взносом 20%, с учетом выплаты на протяжении 15 лет.

Как оказалось, проще всего купить жилье в Магаданской области и Ямало-Ненецком автономном округе, где можно приобрести жилье площадью более 100 квадратных метров.

Далее идут Ненецкий АО (76,3 кв. м), Камчатский край (68,2 кв. м) и Ханты-Мансийский АО — Югра (67,6 кв. м).

Наименее доступная ипотека в Севастополе (24,9 кв. м), в Приморском крае (26,1 кв. м) и Москве (27,4 кв. м).

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7 млн россиян задумались об ипотеке

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Теги: ипотека, кредит, жилье



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