Американские конгрессмены предложили ввести новые санкции против Москвы

Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей американского Конгресса, демократ Элиот Энгел и старший республиканец в этом комитете Майкл Маккол призвали главу Белого дома Дональда Трампа ввести второй пакет санкций в отношении России в связи с "делом Скрипалей".

"Мы призываем вас немедленно ввести <...> дополнительные санкции против России, чтобы привлечь ее к ответственности за такое возмутительное поведение", - говорится в письме президенту США, сообщает ТАСС.

Как сообщалось ранее, палата представителей конгресса США одобрила поправку к проекту оборонного бюджета на 2020-й финансовый год, которая предусматривает введение санкций в отношении российского суверенного долга.

Данная поправка запрещает гражданам США совершать дополнительные сделки с российским суверенным долгом.

При этом предусмотрен механизм снятия этих санкций. Для этого Россия должна пройти один избирательный цикл без вмешательства, а конгресс должен согласиться, что вмешательства не было.

Отмечается, что сам проект оборонного бюджета пока не принят.

Второй пакет санкций предполагает угрозу понижения уровня двусторонних дипломатических отношений, фактически полный запрет любого экспорта в РФ американских товаров, за исключением продовольствия, а также импорта Соединенными Штатами российских товаров.