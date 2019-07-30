Обманутым дольщикам Мутко предложил бесплатные квартиры

Вице-премьер российского правительства Виталий Мутко поручил проработать возможность в ряде случаев предлагать обманутым дольщикам, которые приобрели жилье в новостройках, квартиры в готовых или близких к завершению домах.

По словам Мутко, для использования такого механизма, прежде всего, требуется изменение законодательства, а это случится не раньше, чем в осеннюю сессию Госдумы.

При этом, как отметил вице-премьер, готовое жилье будет предоставляться при условии, что у Фонда дольщиков в городе, где живут пострадавшие от недобросовестных застройщиков люди, будут свободные квартиры в других объектах, сообщает РИА "Новости".

Ранее стало известно, что Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства может быть докапитализирован на 9 млрд руб. для завершения строительства проблемных жилых объектов в ряде регионов РФ. Об этом заявил зампредседателя правительства страны Виталий Мутко.

По его словам, в 26-ти субъектах присутствует "от одного до пяти долгостроев".

"Если докапитализировать Фонд дольщиков, этот вопрос можно закрыть за полгода, но мы понимаем, что 5 млрд руб. даст правительство, и ещё четыре млрд — регионы", — отметил вице-премьер.

Он добавил, что в скором времени, по мере развития Единой инфосистемы жилищного строительства, появится возможность контролировать финансовую устойчивость застройщиков, в частности, финансовое состояние компаний.