21 Августа 2020
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Политика В бывшем СССР Украина
Петр Порошенко (2017) | Фото: Reuters

Порошенко с семьей покинул Украину

Экс-глава Украины Петр Порошенко покинул страну вместе со своей семьей.

По данным источников "Украинской правды", бывший глава государства отправился на отдых. Политик и его семья проводят отпуск в Турции: часть его родственников улетела в Стамбул еще на прошлой неделе, а другая часть, включая самого Порошенко — 28 июля.

Перед отлетом Порошенко написал заявление об отказе от предоставляемой государством охраны.

Напомним, в настоящее время Порошенко фигурирует в 8 уголовных делах. Ни в одном из них он не является подозреваемым, но теоретически может им стать. Одно из дел недавно было закрыто, но сегодня сообщается о его возобновлении. Речь идет о попытке захвата власти в результате введения военного положения после задержания в Керченском проливе украинских моряков. Активы и имущество олигарха могут даже арестовать.

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Порошенко с семьей покинул Украину

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Теги: Порошенко, Украина, Турция



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