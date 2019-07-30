Порошенко с семьей покинул Украину

Экс-глава Украины Петр Порошенко покинул страну вместе со своей семьей.

По данным источников "Украинской правды", бывший глава государства отправился на отдых. Политик и его семья проводят отпуск в Турции: часть его родственников улетела в Стамбул еще на прошлой неделе, а другая часть, включая самого Порошенко — 28 июля.

Перед отлетом Порошенко написал заявление об отказе от предоставляемой государством охраны.

Напомним, в настоящее время Порошенко фигурирует в 8 уголовных делах. Ни в одном из них он не является подозреваемым, но теоретически может им стать. Одно из дел недавно было закрыто, но сегодня сообщается о его возобновлении. Речь идет о попытке захвата власти в результате введения военного положения после задержания в Керченском проливе украинских моряков. Активы и имущество олигарха могут даже арестовать.