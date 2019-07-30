В МЧС прокомментировали слова красноярского губернатора о нецелесообразности тушения пожаров

Тушение лесных пожаров в Сибири не является бессмысленным, так как в дыму оказались населенные пункты.

Об этом заявил заместитель главы МЧС Александр Чуприян. По его словам, тушить возгорания всегда убыточно, однако в сложившейся ситуации экономические соображения отходят на второй план. По словам замглавы чрезвычайного ведомства, силы для тушения пожаров будут увеличены, сообщает "Московский комсомолец".

Ранее губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что тушить лесные пожары на части территорий Сибири бессмысленно, более того, даже вредно.

По словам главы региона, есть категория, так называемая "зона контроля" – там, где пожар по определению не тушится, и есть "зона охраны", где пожары тушатся.

Зона контроля - это в основном северная территория, пожары там возникают регулярно в основном из-за грозовой активности, заявил Усс. "Вот если у нас зимой холодная погода и возникает метель, никому же не приходит в голову топить айсберги, чтобы у нас было потеплее. Нечто похожее, думаю, применительно к лесным пожарам в зоне контроля", - провел аналогию губернатор. Он назвал пожары обычным природным явлением, "бороться с которым бессмысленно, а может, даже где-то и вредно".

Кроме того, Усс заявил, что спасатели подвергаются опасности при тушении пожаров. "При таком уровне задымления и удаленности мы реально подвергаем людей бессмысленной опасности. Время подлета туда - более трех часов. Как их можно там спасти, если пойдет верховой огонь?" - пояснил он.

Напомним, ранее пожары в Сибири стали поводом жесткого обсуждения в Госдуме, уходящей на летние каникулы. Депутаты попытались запросить у правительства РФ информацию, но спикер парламента Вячеслав Володин назвал это "политической акцией".

Сибирские активисты составили петицию на сайте change.org с требованием ввести режим ЧС. В ней сказано, что гарь от пожаров распространилась на Томскую область, Хакасию, Кузбасс и Новосибирскую область. Кроме того, смог достиг уже Уральского и Приволжского федеральных округов.