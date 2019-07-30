В команде Зеленского сообщили, как вернуть Крым

Постпред украинского президента в Крыму Антон Кориневич сообщил о планах Киева по "возвращению" российского полуострова.

По его словам, украинские власти могут инициировать создание международной площадки для переговоров по Крыму.

"Когда мы говорим о Донбассе, то понимаем, что "минский формат" не идеален, "нормандский формат" не идеален, но они существуют. Есть площадки, где можно обсуждать определенные проблемные вопросы. По Крыму такой площадки, формата или платформы до сих пор не было", - заявил политик.

Кориневич считает, что к обсуждению статуса Крыма необходимо подключить страны-участницы "нормандского формата", а также Турцию и США, сообщает РИА "Новости".

Тем временем, непоставка воды по Северо-Крымскому каналу в Крым является правильной и верной. Об этом ранее сказал "постпред украинского президента в Крыму" Антон Кориневич.

Он заявил, что подавать воду Крыму неуместно, так как Украина должна вредить России и мешать хозяйственной деятельности на территории полуострова.

"Мы не можем говорить о подаче воды. Я считаю, что это однозначная позиция", – заявил он "Сегодня".

Он добавил, что так же киевские власти считают и по поводу подачи электроэнергии.

В начале июля бывший полпред Петра Порошенко Борис Бабин предложил дать Крыму воду в обмен на северную часть полуострова. В прошлом году министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак заявлял, что Киев не подает воду на полуостров по Северо-Крымскому каналу, так как в республике якобы не могут обеспечить ее прием.