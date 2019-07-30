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Экономика В России
попрошайничество, нищета, бедность (2015) | Фото: ru.delfi.lt

Росстат: в России растет количество бедных

Число россиян с доходами ниже прожиточного минимума увеличилось до 20,9 млн человек, с 13,9% в первом квартале прошлого года до 14,3% в текущем году за тот же промежуток времени.

Об этом говорится в отчете Росстата. Там рост количества бедных в стране связали с увеличением прожиточного минимума на 7,2% при росте индекса потребительских цен на 5,2%.

В службе отмечают, что первый квартал года традиционно является наиболее низкодоходным. Поэтому точное число малоимущих россиян станет известно к концу уходящего года.

Как сообщалось ранее, разница в заработке между самыми высокооплачиваемыми и низкооплачиваемыми сотрудниками в России уменьшилась с 34 в 2000 году до 13 раз. Об этом сообщила завлабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭА имени Плеханова Елена Егорова.

По ее словам, это происходит благодаря сокращению в России численности сотрудников, получающих заработную плату ниже прожиточного минимума. Также на зарплаты влияет рост промышленного производства за последние 19 лет.

Ранее Росстат сообщил о росте зарплат в России, но реальные доходы населения продолжают сокращаться.

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Росстат: в России растет количество бедных

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Теги: Росстат, бедность, прожиточный минимум



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