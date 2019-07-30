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шаурма (2016) | Фото:Накануне.RU

В Якутии завели дело после отравления 18 человек шаурмой

В Якутии после массового отравления в одном из кафе Чурапчинского района заведено уголовное дело.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по республики, оно расследуется по статье "выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".

С 26 по 28 июля с диагнозом "острая пищевая токсикоинфекция" к медикам обратились 18 человек, среди которых восемь детей.

Ранее сообщалось об отравлении 22 человек. Известно, что все пострадавшие - клиенты кафе быстрого питания "Шаурма". Среди них восемь детей. В настоящее время деятельность этого кафе остановлена.

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В Якутии завели дело после отравления 18 человек шаурмой

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Теги: Якутия, отравление, кафе



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Ранее 29.07.2019 09:43 Мск В Якутии в больнице оказалось два десятка человек, отравившись шаурмой

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