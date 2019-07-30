22 Августа 2020
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Общество Пермский край
(2019) | Фото: gorodperm.ru

В Перми появятся канализационные люки с медвежьей мордой

В Перми на реконструируемом Компросе появятся уникальные люки - на канализационных крышках будет изображение символа столицы Прикамья - медведя, название города и дата его основания – 1723 год. Такие же люки использованы в 68-м квартале эспланады.

Реконструкция Комсомольского проспекта стартовала 2 июля. В этом году будет осуществляться благоустройство участка от улицы Екатерининской до улицы Ленина, в следующем году работы продолжатся в сторону улицы Монастырской. Ранее сообщалось, что на Компросе установят решетки по историческим чертежам.

(2019)|Фото: gorodperm.ru

На этой неделе на объекте начнутся работы по замене бортовых камней вдоль тротуаров и в бульварной части, также подрядчики приступят к строительству кабельной канализации в квартале между улицей Пермской и улицей Екатерининской. Все провода будущей архитектурной подсветки зданий, сети наружного освещения, кабели системы АСУД, интернета будут убраны под землю.

(2019)|Фото: gorodperm.ru

Комплексное благоустройство планируется закончить к 300-летию города, к тому моменту на Комсомольском проспекте будет отремонтирована проезжая часть, проведен ремонт бульварной части, где будет заменено покрытие на гранит, установлены скамейки, урны и торшерные опоры освещения.

Опоры наружного освещения на тротуарной части будут сохранены в историческом виде в чугуне. Также будет устроена система ливневой канализации. Проектом предусмотрено создание пешеходной аллеи на Октябрьской площади с помощью мобильных архитектурных форм, в которые будут высажены деревья. Также на площади предусмотрена парковка автомобилей. Зона отдыха с зелеными насаждениями и малыми архитектурными формами появится на Комсомольской площади. Комплексное благоустройство Комсомольского проспекта предполагает и ремонт фасадов домов, и дворовых территорий.

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В Перми появятся канализационные люки с медвежьей мордой

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Теги: комсомольский проспект, пермь, канализационный люк, морда



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