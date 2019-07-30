В Перми появятся канализационные люки с медвежьей мордой

В Перми на реконструируемом Компросе появятся уникальные люки - на канализационных крышках будет изображение символа столицы Прикамья - медведя, название города и дата его основания – 1723 год. Такие же люки использованы в 68-м квартале эспланады.

Реконструкция Комсомольского проспекта стартовала 2 июля. В этом году будет осуществляться благоустройство участка от улицы Екатерининской до улицы Ленина, в следующем году работы продолжатся в сторону улицы Монастырской. Ранее сообщалось, что на Компросе установят решетки по историческим чертежам.

На этой неделе на объекте начнутся работы по замене бортовых камней вдоль тротуаров и в бульварной части, также подрядчики приступят к строительству кабельной канализации в квартале между улицей Пермской и улицей Екатерининской. Все провода будущей архитектурной подсветки зданий, сети наружного освещения, кабели системы АСУД, интернета будут убраны под землю.

Комплексное благоустройство планируется закончить к 300-летию города, к тому моменту на Комсомольском проспекте будет отремонтирована проезжая часть, проведен ремонт бульварной части, где будет заменено покрытие на гранит, установлены скамейки, урны и торшерные опоры освещения.

Опоры наружного освещения на тротуарной части будут сохранены в историческом виде в чугуне. Также будет устроена система ливневой канализации. Проектом предусмотрено создание пешеходной аллеи на Октябрьской площади с помощью мобильных архитектурных форм, в которые будут высажены деревья. Также на площади предусмотрена парковка автомобилей. Зона отдыха с зелеными насаждениями и малыми архитектурными формами появится на Комсомольской площади. Комплексное благоустройство Комсомольского проспекта предполагает и ремонт фасадов домов, и дворовых территорий.