Владимир Путин присвоил наводнению в Иркутской области статус ЧС федерального характера

Президент России Владимир Путин сегодня подписал Указ "О мерах по ликвидации последствий наводнения на территории Иркутской области", сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

Согласно тексту документа, наводнению на территории Иркутской области присваивается статус чрезвычайной ситуации федерального характера. Установлен особый уровень реагирования: в частности, для ликвидации ЧС будут привлечены вооруженные силы РФ, а также другие войска и воинские формирования.

Правительству глава государства поручил выделить из федеральной казны деньги на ремонт поврежденного жилья или покупку, строительство нового жилья, а бюджету Иркутской области - субсидии на возмещение сельхозтоваропроизводителям затрат на уплату процентов по кредитам и лизинговых платежей и оказать им поддержку в проведении восстановления посевных площадей.

Также власти должны обеспечить оперативное восстановление поврежденных дорог и мостов, в случае необходимости предусмотреть на жти цели субсидии и дотации областному бюджету из федерального. Кроме того, в указе говорится о недопустимости повышения цен на товары и услуги первой необходимости, в районах, которые пострадали от наводнения.

Страховым организациям рекомендовано ускорить выплату средств по договорам страхования, а государственным внебюджетным фондам вместе с ЦБ РФ необходимо разработать механизм безотлагательного осуществления социальных выплат гражданам;

Напомним, подтопление территорий в регионе началось из-за сильных ливней. Сильнее всего пострадал Тулунский район. Как сообщалось, из берегов вышла река Ия и прорвала дамбу.

30 июня Центральный военный округ направил подразделения в зону подтопления в Иркутской области. Военные выдвинулись в зону ЧП в город Нижнеудинск для оказания помощи населению при наводнении.

По последним данным, число погибших при наводнении возросло до 20 человек.