Минобороны РФ обнародовало список погибших подводников

Министерство обороны РФ опубликовало полный список погибших членов экипажа глубоководного аппарата в Баренцевом море, передает корреспондент Накануне.RU.

Среди погибших капитаны первого ранга: герой РФ Денис Долонский, герой РФ Николай Филин, Владимир Абанкин, Андрей Воскресенский, Константин Иванов, Денис Опарин, Константин Сомов.

Капитаны второго ранга: Александр Авдонин, Сергей Дальниченко, Дмитрий Соловьев.

Капитаны третьего ранга: Виктор Кузьмин, Владимир Сухиничев.

Также в списке погибших: подполковник медицинской службы Александр Васильев и капитан-лейтенант Михаил Дубков.

В Министерстве обороны подчеркнули, что моряки-подводники были истинными патриотами, высочайшими профессионалами, которые неоднократно принимали участие в сложнейших экспедициях по исследованию Арктики с погружением на предельные глубины и были неоднократно удостоены госнаградами за исполнение воинского долга. В ведомстве отметили, что подводники ценой своей жизни ликвидировали очаг возгорания, спасли своих товарищей и глубоководный аппарат.

Напомним, пожар на научно-исследовательском судне ВМФ произошел еще 1 июля. Известно о нем стало на следующий день. В результате ЧП погибли 14 российских моряков-подводников.

В Кремле заявили, часть информации о гибели подводников в Баренцевом море является гостайной и не будет обнародована.

Сегодня министр обороны Сергей Шойгу в ходе совещания рассказал подробности чрезвычайного происшествия на глубоководном аппарате в Баренцевом море.

Всех погибших похоронят на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге.