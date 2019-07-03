Владимир Путин уволил трех генералов и назначил новых прокуроров

Президент России Владимир Путин освободил от занимаемых должностей сразу трех генералов, передает корреспондент Накануне.RU.

Указ президента опубликован на официальном портале правовой информации. Согласно тексту документа, занимаемых должностей лишились глава МВД Чувашии, генерал-майор полиции Сергей Неяскин, начальник Сибирского юридического института МВД России генерал-майор Игорь Медведев и начальник управления планирования и организационно-аналитического обеспечения ФСИН генерал-майор Николай Скопинцев.

Также от занимаемой должности был освобожден заместитель начальника главного управления по вопросам миграции МВД Игорь Хренков.

На этом кадровые перестановки не закончились. Этим же указом глава государства назначил нового прокурора Московской области - им стал Сергей Забатурин, прокурором Карачаево Черкессии стал Александр Жариков и северо-западным транспортным прокурором Владимир Путин назначил Владимира Владимирова - бывшего прокурора Тюменской области.

Кроме того, указом президента полковник внутренней службы Андрей Поляков стал главой управления ФСИН по Дагестану, а полковник внутренней службы Александр Просвернин возглавил управление ФСИН по Волгоградской области. Генерал-полковник внутренней службы Илья Денисов получил должность заместителя главы МЧС. Еще одну руководящую должность занял полковник полиции Александр Юрчин. Он возглавил "Научно-производственное объединение "Специальная техника и связь" МВД России.