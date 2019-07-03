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пожар, храм, Чимеево (2019) | Фото:Накануне.RU

Икона Чимеевского монастыря найдена: она сильно пострадала при пожаре

Найдена чимеевская икона Божьей Матери - главная святыня Свято-Казанского Чимеевского мужского монастыря, в котором сегодня произошел пожар.

"Она и оклад очень сильно пострадали в пожаре", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе Курганской епархии.

Напомним, сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного 3 июля в 14.15. К тушению пожара были привлечены 15 человек, восемь единиц техники. Погибших и пострадавших нет. Эвакуация людей не потребовалась, они самостоятельно покинули помещение.

Пожар удалось локализовать в 14.49. Ликвидировать - в 16.04 по местному времени.

пожар, храм, Чимеево(2019)|Фото:Накануне.RU

Причиной возгорания стал кондиционер с внешней стороны здания храма. Поскольку строение деревянное, пламя распространилось мгновенно. В итоге, от храма почти ничего не осталось. Вынести из храма чудотворную икону не удалось - огонь распространился очень быстро, а икона была большая и в тяжелой раме. Отметим, что она перенесла не один пожар: в 1770 году икона уцелела при пожаре в храме.

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Икона Чимеевского монастыря найдена: она сильно пострадала при пожаре

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Теги: Чимеево, монастырь, пожар, икона, МЧС



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