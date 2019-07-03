25 Июля 2020
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Ляшко, ОБОП ДНР, флаг украины (2014) | Фото: Facebook.com

Освобождение Кирилла Вышинского откладывается. Суд перенесли на 15 июля

Подольский районный суд Киева сегодня должен был продолжить рассмотрение уголовного дела в отношении главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, но заседание перенесено на 15 июля.

Сегодня ожидалось, что Вышинского вполне могли бы освободить из-под стражи из-за отсутствия надлежащих доказательств его вины. Однако прокуроры попросили отложить заседание для ознакомления с материалами дела. Это ходатайство было удовлетворено.

Вышинский заявил, что прокуратура хочет, чтобы он максимально долго оставался под стражей. Сторона защиты считает, что действия стороны обвинения - это неуважение к суду. Адвокат Андрей Доманский при этом отметил, что если дело Вышинского затянется до 22 июля, то он будет освобожден, так как срок содержания под стражей истечет.

Когда Вышинского заводили в автозак, лидер неонацистской группировки "С14" (запрещена в России) Евгений Карась выкрикивал угрозы и оскорбления в его адрес.

Напомним, Вышинский был задержан 15 мая прошлого года, а 17 мая арестован. Его обвиняют в "госизмене", "посягательстве на территориальную целостность" и т.п. Адвокаты считают, что дело Вышинского рассыпается.

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Освобождение Кирилла Вышинского откладывается. Суд перенесли на 15 июля

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Теги: Украина, Кирилл Вышинский



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