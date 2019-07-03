Технократ и урбанист. Эксперты рассказали, каким должен быть губернатор Челябинской области

В Челябинске сегодня прошел круглый стол по теме "Южный Урал на пороге перемен", организованный Фондом развития гражданского общества. Эксперты из Москвы, Челябинска и Екатеринбурга обсудили, каким должен быть руководитель региона в современных реалиях. Почему пост губернатора — это не манна небесная, а тяжелый крест, нужен региону губернатор-технократ или урбанист, и почему у южноуральцев есть "синдром завышенных ожиданий" – читайте в материале Накануне.RU.

Как рассказал генеральный директор АНО "Центр изучения проблем международных санкционных режимов", политолог Марат Баширов, в России меняется старый социальный контракт, когда была "политическая лояльность в обмен на полные карманы".

"Политическая лояльность не исчезла, исчезла вторая сторона контракта. Люди понимают, что быстрых решений в области экономики в ближайшее время не будет, и еще какое-то время придется жить с затянутым поясом. В этот период начинает резко возрастать запрос на социальную справедливость – если нужно терпеть, то должны терпеть все", – говорит он.

Это происходит на фоне меняющейся структуры избирательных кластеров. Право голосовать получают люди, которые не имеют "исторической памяти и исторического страха", у них другая среда общения – вместо традиционных СМИ они используют соцканалы.

Вернуть старый социальный контракт, а также повысить политическую лояльность, как считает Баширов, должны нацпроекты.

"Перераспределение денег будет направлено на решение важных социальных задач. Нацпроекты на это нацелены, но все понимают, что реально их реализовывать можно только на территориях. Из Москвы невозможно реализовать нацпроекты во всех субъектах, и это, конечно, ставит вопрос об изменении госуправления и тех людей, которые им занимаются", – отметил он.

Для этого и нужны губернаторы-технократы, которые способны перестроить систему госуправления, наладить коммуникации с органами МСУ, а также должны обладать навыками социального инжиниринга. Необходимо менять форму общения с городскими сообществами, межэлитными и политическими группами. И у главы Челябинской области Алексея Текслера, как отмечают эксперты, это получается.

"Хорошо, что он идет самовыдвиженцем. Он начинает менять взаимодействие с разными политическими группами, договорился с Валерием Гартунгом. Это попытка объединить в свою команду разных людей, которые готовы работать на благо региона, а не спорить. Пост губернатора — это не манна небесная, это тяжёлый крест, потому что с них первых спросят за нацпроекты. Если раньше губернатор занимался тем, что ему давали деньги, а он их распределял, то на сегодняшний день ставится задача совершенно иная, и помимо того, что у нас есть некий фундамент социальной политики, ты должен создать какие-то прорывные вещи. Для этого, очень важной с точки зрения социального запроса, является личная чистоплотность этих людей. В чем я убежден, Текслер – очень скромный человек, он только на поле был нападающим", – подчеркнул Марат Баширов.

Старший научный сотрудник Института философии и права УрО РАН, политолог Александр Белоусов добавил, что в современных реалиях губернатор должен быть не только технократом, но и урбанистом.

"В первую очередь он должен уделять внимание проблемам регионального центра, потому что именно здесь сосредоточена наибольшая масса протестных настроений и лидеров, которые эти настроения реализовывают. Поэтому одним из разворотов должен быть разворот урбанистический, а это привлечение экспертов, которые будут понятны городским сообществам. Сейчас чувствуется отставание Челябинска от Екатеринбурга и других крупных уральских городов. Городские сообщества могут стать драйвером развития города, поэтому их нужно растить и формировать", – считает он.

Челябинская область, как отмечают эксперты, должна перестать быть разбалансированным регионом. Если по основным экономическим показателям область входит в первую двадцатку, то по социальным показателям регион занимает места в третей-четвертой десятке.

Как отметил директор челябинского РАНХиГС Сергей Зырянов, изменения нужны в экономике и социальной сфере. При этом в экономике сделать это за короткий период практически невозможно.

"Нужны очень серьезные ресурсы. Нужно изменить характер отношений не только власти с региональным бизнесом и представителями федеральных промышленных групп, но и нужно изменить отношение (и поведение) населения к экономике, потому что пассивность населения в решении экономических проблем – это один из базовых недостатков. Население не готово бороться за свои трудовые права, нет и соответствующих структур, которые бы аккумулировали запросы населения и представляли их для властей. Традиционные структуры, например, профсоюзы, лояльны к бизнесу и власти и ищут компромиссы внутри этих конструкций", – подчеркнул он.

Кроме того, в Челябинской области "хребтом" экономики является металлургия и для ее стабильного развития нужны долгосрочные проекты, по типу "Сила Сибири" или "Северный поток – 2".

Есть проблемы и в социальной сфере. На фоне социального дисбаланса необходимо повышать доверие и легитимность региональной власти.

"Надо понравиться населению, для того, чтобы быть не только избранным, но и для того, чтобы не получить через год-два рост протестного настроения. Получить доверие населения — это долгосрочная задача. Пока Алексей Текслер имеет этот режим доверия, он не доминирующий, но достаточный, чтобы побеждать на выборах. Текслер демонстрирует эффективный способ коммуникаций с населением. Руководитель региона должен быть реалистичен в общении с населением, он должен говорить не только, о том, что изменится к лучшему, но и оценивать глубину кризисности тех проблем, которые испытывает население, и призывать к терпению", – говорит Зырянов.

Эксперт в сферах политологии, социальных отношений и масс-медиа Владимир Чудаев добавил, что в настоящий момент челябинцы испытывают апатию.

"Уже был период обманутых ожиданий. Когда пришел господин Дубровский, был большой энтузиазм, но он очень быстро выветрился. И сейчас народ смотрит с опасением. Челябинская область ждет и хочет иметь руководителя, но не будет терпеть руководителя, который не уверен в том, куда нужно идти. В этом смысле образ губернатора-технократа у нас возможен, если это будет сильный управленец. Текслер пока справляется, хотя и умудряется это делать мягко. Дальше все будет зависеть от того, что мы будем иметь в экономике", – подчеркнул он.

Политолог Александр Мельников отметил, что у жителей есть завышенные ожидания к губернатору, в частности, это касается решения экологических проблем.

"Одна из главных многолетних проблем, которая досталась Текслеру, это экология. Под этим идёт всплеск развития гражданского общества, формирование основных протестных групп. Алексей Текслер сейчас занял позицию открытого, прямого, реалистичного диалога. При этом эта позиция вызывает отторжение с обеих сторон. Со стороны промышленников есть скрытое неприятие, пошли интриги, вбросы и атаки на Текслера, потому что своими инициативами, в том числе экологическими, по открытости работы промышленных предприятий, он многим угрожает наступить на хвост. С другой стороны, у населения есть синдром завышенных ожиданий, они считают, что губернатор должен прямо сейчас достать волшебную палочку и за два дня решить все экологические проблемы, а иначе он болтун.

И между недовольством промышленников и завышенными ожиданиями населения у Текслера получается узкая тропа реальности. Вот это очень серьезный для него вызов", – считает политолог.

"Мне кажется, что за 100 дней Алексей Текслер сумел не только погрузиться во все многообразие проблем, но и нашел основные рычаги решения этих проблем. Но он не делает громких обещаний, и каких-то далеко идущих прогнозов, которые могли бы действительно не оправдаться. Его задача – выстроить рабочую машину, которая могла бы решить накопившиеся многолетние проблемы. Он сейчас наделен всеми необходимы полномочиями. Он действительно профессиональный, опытный чиновник, который имеет прекрасные связи в федеральном центре, поэтому для Челябинской области это очень хороший шанс очень быстро выйти из того тупика проблем, который сейчас образовался", – подвел итоги круглого стола эксперт Фонда развития гражданского общества Анатолий Гагарин.