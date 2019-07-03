25 Июля 2020
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В Хабаровске митингуют против нового губернатора

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Сергей Бидонько, инициативная группа по сохранению 024 маршрута (2019) | Фото: Накануне.RU

Вице-губернатор назвал "мифом" появление мусоросжигательного завода под Красноуфимском

Вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько опроверг планы по строительству мусоросжигательного завода под Красноуфимском. По его словам, речь идет о мусоросортировочном заводе.

Сегодня вице-губернатор осмотрел существующий в Красноуфимске мусорный полигон и площадку, отведенную под строительство нового полигона и мусоросортировочного комплекса. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики губернатора.

По словам Сергея Бидонько, эксплуатируемый сегодня в Красноуфимске полигон не соответствует стандартам экологичности и безопасности, фактически это свалка в городской черте, отрицательно влияющая на окружающую среду.

"Подчеркну, что, говоря о новой инфраструктуре, мы говорим исключительно о сортировке мусора. Информация о том, что здесь появится мусоросжигающий завод - это миф. При проектировании и принятии решений о строительстве проводятся необходимые экспертизы" - сказал Сергей Бидонько.

Напомним, ранее активисты направили обращение полномочному представителю президента РФ в УрФО Николаю Цуканову. Также они пытались привлечь внимание к проблеме губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Жители Красноуфимского района просят власти найти для МСК другое место, отмечая, что данный объект представляет серьёзную экологическую угрозу для здоровья людей.

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Вице-губернатор назвал "мифом" появление мусоросжигательного завода под Красноуфимском

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Теги: Сергей Бидонько, мусоросжигательный завод



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