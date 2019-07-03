Суд оставил в силе решение о пересмотре дела о выплате "Корпорацией развития" 2 млрд рублей

Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение Арбитражного суда Москвы о направлении на пересмотр дела о взыскании с "Корпорации развития" и ее дочерней структуры "Уралстройтехнологии" 2 млрд руб. в пользу "Мостостроя-12". Оспорить решение попытался "Мостострой-12", передает корреспондент Накануне.RU.

Дело направлено на пересмотр в апреле. Суд первой инстанции в 2016 г. на основании экспертизы сделал вывод о наличии задолженности и обязал Корпорацию расплатиться с подрядчиком строительства. Впоследствии было доказано, что экспертиза была ложной.

Именно этот долг положил начало процедуре банкротства "Корпорации развития". С иском обратились компании, выкупившие право требования у "Мостостроя-12". После того, как дело ушло на пересмотр, остановлено производство и по иску о банкротстве "КР".