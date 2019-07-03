Предполагаемый стрелок, открывший огонь в тюменском торговом центре, попал на видео

В Сети появилось видео, на котором запечатлён человек с оружием, выходящий из тюменского торгового центра "Кристалл", где произошла стрельба, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Ролик короткий, однако на нём отчётливо видно, как злоумышленник покидает здание.

Напомним, сообщение о стрельбе поступило в полицию в 14.49. Как оказалось, трое посетителей ТЦ поссорились, после чего один из них открыл огонь из травматического оружия. В городе введён план "Перехват", который пока не принёс результатов.