Побившему журналиста хакасскому чиновнику предъявлено обвинение - СКР

СКР предъявил обвинение хакасскому чиновнику Сергею Зайцеву, повздорившему в мае с журналистом программы "Вести. Дежурная часть". Главе Ширинского района Республики Хакасия предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, соединенные с насилием над журналистом).

Как сообщили Накануне.RU в СКР, 22 мая 2019 года съемочная группа с целью подготовки материала для репортажа пришла в здание администрации, где попыталась записать интервью с главой муниципального образования Ширинский район. В ходе встречи с журналистами Зайцев, находясь в своем рабочем кабинете, будучи недовольным их действиями, направленными на получение информации, толкнул журналиста руками и, схватив за одежду, повалил на пол, причинив потерпевшему физическую боль.

"В ходе предварительного следствия обвиняемый не признал свою вину, от дачи показаний об обстоятельствах совершенного преступления отказался", - говорится в сообщении Следственного комитета.

Между тем, в конце июня стало известно, что на Зайцева завели еще одно уголовное дело. Он и "неустановленные лица" подозреваются в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ).