Рабочие записали клип с призывом "спасти ГАЗ"

В Сети появился ролик с призывом спасти ГАЗ. В некоторых описаниях видео называется творчеством рабочих ярославского завода "Автодизель", входящего в группу ГАЗ Олега Дерипаски, у которой возникли проблемы из-за санкций США.

Трудовой коллектив завода исполнил песню на мотив Coolio Gangsta's Paradise, в которой выражает озабоченность, что "потеряет работу родной автопром" и задается вопросом: "Кто же кто услышит нас?"

Интересно, что президент РФ Владимир Путин пошёл на выборы в 2018 г. как самовыдвиженец и объявил об этом решении перед рабочими ГАЗа, скандировавшими "ГАЗ за вас".

Тогда этот призыв был поддержан, и кандидат-самовыдвиженец победил с большим отрывом.

Кто же услышит рабочих ГАЗ теперь?