25 Июля 2020
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Ярославский моторный завод (2019) | Фото: www.ymzmotor.ru/about/production

Рабочие записали клип с призывом "спасти ГАЗ"

В Сети появился ролик с призывом спасти ГАЗ. В некоторых описаниях видео называется творчеством рабочих ярославского завода "Автодизель", входящего в группу ГАЗ Олега Дерипаски, у которой возникли проблемы из-за санкций США.
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Интересно, что президент РФ Владимир Путин пошёл на выборы в 2018 г. как самовыдвиженец и объявил об этом решении перед рабочими ГАЗа, скандировавшими "ГАЗ за вас".

Тогда этот призыв был поддержан, и кандидат-самовыдвиженец победил с большим отрывом.

Кто же услышит рабочих ГАЗ теперь?

Владимир Путин, встреча с работниками завода ГАЗ, объявление о выдвижении в президенты(2017)|Фото: dp.ru

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Рабочие записали клип с призывом "спасти ГАЗ"

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Теги: ГАЗ, Автодизель, спасти ГАЗ



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