Путин приостановил ДРСМД

Президент Владимир Путин подписал закон о приостановке участия России в Договоре о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).

Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

"Приостановить действие Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности, подписанного в городе Вашингтоне 8 декабря 1987 года", - говорится в документе.

Напомним, за выход из договора о РСМД депутаты Госдумы проголосовали почти единогласно - при одном воздержавшемся.

Ранее Вашингтон выдвинул России ультиматум с требованием уничтожить ракеты 9М729. Компромисса достичь не удалось, и 4 марта Путин подписал указ о приостановлении Россией ДРСМД.

В США тем временем начали производить компоненты оружия, запрещенного Договором о ракетах средней и меньшей дальности. Уже в текущем году ожидаются испытания двух типов ракет. Баллистические ракеты средней дальности могут быть развернуты на острове Гуам, и таким образом представлять угрозу не только для России, но и для КНР.