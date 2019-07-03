25 Июля 2020
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Уимблдон теннис корт (2019) | Фото:Wikimedia Commons

Еще одна российская теннисистка вслед за Шараповой снялась с Уимблдона из-за травмы

24-летняя российская теннисистка Маргарита Гаспарян вынуждена была сняться со второго круга Уимблдона. Она получила травму ноги во время матча с украинкой Элиной Свитолиной.

Как сообщает The Sun, россиянка оставила за собой первый сет и вполне имела шансы на победу, но затем получила травму ноги. Ее противница и судья оказали девушке первую помощь, Гаспарян попробовала продолжить матч, но упала во время попытки отбить мяч. В итоге она приняла решение остановить игру и со слезами покинула корт. Издание считает, что Гаспарян могла получить травму коленной связки.

Стоит отметить, что ранее с Уимблдона уже снялась Мария Шарапова, которая, кажется, возлагала на турнир большие надежды (она единственная из россиянок выигрывала его). Маша травмировала руку.

 

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Еще одна российская теннисистка вслед за Шараповой снялась с Уимблдона из-за травмы

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Теги: уимблдон, маргарита гаспарян, травма



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