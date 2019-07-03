25 Июля 2020
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нефтеюганск (2016) | Фото: Накануне.ru

В Нефтеюганске ураган повалил деревья и оставил без света и воды местных жителей

По Нефтеюганску сегодня прокатился ураган с ливнем. Итог разгула стихии: поваленные деревья, оборванные провода, тысячи жителей остались без света и воды, передает корреспондент Накануне.RU.

О последствиях непогоды жители Нефтеюганска сообщили в социальных сетях, сопровождая свои посты фотографиями и видеозаписями бушующей стихии.

"На людей чуть контейнер с пластмассовыми бутылками не упал, они успели убежать", - рассказала одна из подписчиц группы "Это Юганск, детка! Нефтеюганск".

непогода, дождь, ливень, сломанные деревья, Нефтеюганск(2019)|Фото: vk.com/eto_yugansk_detka

В нескольких районах города из-за обрыва проводов произошло отключение света и воды. По информации мэрии, были включены дополнительные насосы, благодаря чему проблему с водоснабжением удалось решить в течение получаса. Также оперативно были устранены последствия отключения электричества.

Городские бригады ведут работу по устранению всех последствий непогоды.

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В Нефтеюганске ураган повалил деревья и оставил без света и воды местных жителей

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Теги: непогода, дождь, ливень, сломанные деревья, ураган



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