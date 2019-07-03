25 Июля 2020
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра
Уголовное дело, папка (2016) | Фото: parnuxa.16mb.com

В Когалыме водителя грейдера судят за то, что он во время расчистки двора засыпал снегом ребёнка

В Когалыме водителя грейдера судят за травмы, которые ребёнок получил во время прогулки в одном из дворов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления СКР.

Напомним, 27 марта во дворе дома по улице Дружбы Народов во время расчистки двора грейдер засыпал снегом девятилетнего мальчика. Пострадавший получил травмы ноги, врачи квалифицировали это как тяжкий вред здоровью. Следователи полагают, что машинист не убедился в том, что рядом с автогрейдером нет посторонних лиц и начал расчистку снега, не подав звуковой сигнал перед началом движения.

Водителю грозит до трёх лет колонии.

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В Когалыме водителя грейдера судят за то, что он во время расчистки двора засыпал снегом ребёнка

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Теги: очистка двора от снега, грейдер, ребёнок



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