На Украине могут принять закон о борьбе с "русской бранью"

На Украине решили бороться со сквернословием. В Раду внесен законопроект "О противодействии сквернословию". В пояснительной записке к законопроекту говорится, что в сквернословии виновата русская культура, а "украинцам исторически была чужда примитивная грязная брань".

Читайте также: У Зеленского уже передумали давать права русскому языку

Инициатор законопроекта Ольга Богомолец считает, что после закона о навязывании мовы нужен закон о ее очищении. При этом она не призывает не ругаться совсем. Ругаться нельзя по-русски, а на мове можно.

"Украинцы никогда не ругались и не употребляли брани ниже пояса. Для Украины характерно совершенно другое, пантеистическое измерение ругательства. Давайте возвращаться. Хотите ругаться - ругайтесь по-украински. Украинские ругательства не унижают достоинства человека", - заявила Богомолец.

Отметим, что пантеизм - это философское течение, "растворяющее" Бога в мире и обожествляющее мир.

Целью законопроекта является борьба с использованием нецензурной брани во время эфиров, публичных выступлений, а также в СМИ, в том числе в соцсетях. Интересно, что закон "О телевидении и радиовещании" предлагается дополнить списком недопустимых слов и выражений, который утверждается правительством Украины.

Документ предполагает перечень штрафов за ругань в публичном пространстве. Так, для публичных людей в эфире это от 72 до 96 тысяч гривен или же исправительные работы.

Напомним, перед своим уходом с поста президента Петр Порошенко подписал закон о беспощадной украинизации.