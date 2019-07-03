25 Июля 2020
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заседание Высшего госсовета Союзного государства России и Белоруссии (2018) | Фото: kremlin.ru

Путин намерен обсудить с Лукашенко интеграционные процессы

Президент России Владимир Путин обсудит с белорусским коллегой Александром Лукашенко интеграционные процессы РФ Белоруссии.

Переговоры состоятся 18 июля в Санкт-Петербурге. В тот же день там пройдет VI заседание форума регионов РФ и Белоруссии.

Предстоящие переговоры Путин анонсировал на церемонии вручения верительных грамот иностранным послам в Кремле.

"Мы настроены на дальнейшее развитие тесных интеграционных связей с белорусскими партнерами", - цитирует президента пресс-служба Кремля.

Ранее Путин опроверг слухи о возможном объединении России и Белоруссии к 2024 году. При этом президент РФ напомнил, что существует план строительства Союзного государства - России и Белоруссии и выразил уверенность, что в таком союзе заинтересованы жители обоих государств.

Путин подчеркнул, что для создания Союзного государства сделано уже очень много, в том числе, в социальной сфере.

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Путин намерен обсудить с Лукашенко интеграционные процессы

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Теги: владимир путин, александр лукашенко, белоруссия



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