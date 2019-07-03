25 Июля 2020
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форма ФК Спартак на сезон 2019/2020 (2019) | Фото: spartak.com

"Спартак" представил форуму на сезон-2019/20, сделанную из переработанного пластика

Футбольный клуб "Спартак" представил гостевую и домашнюю форму на новый сезон.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе столичного клуба, при создании комплектов дизайнеры компании Nike вдохновлялись экстерьером домашнего стадиона команды – "Открытие Арена".

Также сообщается, что форма произведена из переработанного полиэстера. Для джерси и шорт использовалась переработанная полиэфирная ткань, а материал создали из пластиковых бутылок, расплавленных для получения тонкой нити.

На создание одного комплекта футбольной формы в среднем уходит 16 переработанных пластиковых бутылок, уточнили в клубе.

Добавим, что по итогам чемпионата России красно-белые заняли пятое место и выступят в сезоне-2019/20 в Лиге Европы УЕФА.

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"Спартак" представил форуму на сезон-2019/20, сделанную из переработанного пластика

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Теги: Спартак, форма, пластик



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