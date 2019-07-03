"Спартак" представил форуму на сезон-2019/20, сделанную из переработанного пластика

Футбольный клуб "Спартак" представил гостевую и домашнюю форму на новый сезон.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе столичного клуба, при создании комплектов дизайнеры компании Nike вдохновлялись экстерьером домашнего стадиона команды – "Открытие Арена".

🔴⚪️ Nike представляет форму ФК «Спартак» сезон 19/20: #силавединстве



При ее создании дизайнеры Nike вдохновлялись экстерьером домашнего стадиона команды. Это подчеркнуто в геометрическом орнаменте, нанесенном на традиционную полосу на груди.https://t.co/7cNpxpdvzK#Спартак pic.twitter.com/pZL9OEl9Yz — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 3 июля 2019 г.

Также сообщается, что форма произведена из переработанного полиэстера. Для джерси и шорт использовалась переработанная полиэфирная ткань, а материал создали из пластиковых бутылок, расплавленных для получения тонкой нити.

На создание одного комплекта футбольной формы в среднем уходит 16 переработанных пластиковых бутылок, уточнили в клубе.

Добавим, что по итогам чемпионата России красно-белые заняли пятое место и выступят в сезоне-2019/20 в Лиге Европы УЕФА.