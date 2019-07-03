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Владислав Тетюхин, &quot;Сердце Евразии&quot; (2016) | Фото: Департамент информационной политики губернатора

В Уральском клиническом лечебно-реабилитационном центре поставят памятник его основателю Владиславу Тетюхину

В Нижнем Тагиле появится памятник основателю Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра Владиславу Тетюхину.

Как сообщили Накануне.RU в центре, было принято решение увековечить память Тетюхина: установить на территории клиники его скульптуру, а также барельеф с его изображением. Сейчас данный вопрос обсуждается с родственниками Владислава Валентиновича.

Кроме этого, медицинский центр заказал новую вывеску с именем основателя. Как пообещали в центре, скоро все пациенты ее увидят.

Доктор технических наук, действительный член РАИН Владислав Тетюхин скончался 11 апреля на 87-м году жизни после тяжелой болезни.

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В Уральском клиническом лечебно-реабилитационном центре поставят памятник его основателю Владиславу Тетюхину

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Теги: Тетюхин, памятник, центр



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