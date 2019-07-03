25 Июля 2020
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Политика В России Украина
(2011) | Фото:

Поклонская вступилась за "Сватов" Зеленского, которых хотят запретить на Украине

Депутат Госдумы Наталья Поклонская встала на защиту российско-украинского сериала "Сваты", одним из продюсеров и сценаристов которого является нынешний президент Украины Владимир Зеленский. Что примечательно: заступилась она за "Сватов" перед украинскими общественными организациями, которые снова потребовали запретить показ этого шоу в своей стране.

"Наш любимый семейный сериал "Сваты" снова не даёт покоя перепуганным политикам, временно находящимся на Украине. Фобия символов незыблемых духовных, культурных и исторических связей между нашими странами у этих товарищей сидит, как заноза в одном месте. Успокоились бы уже! И кто знает, может, смогут получить нравственное удовлетворение от просмотра этого доброго и весёлого фильма!" – пишет Поклонская в Instagram.

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Поклонская вступилась за "Сватов" Зеленского, которых хотят запретить на Украине

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Теги: наталья поклонская, сваты, сериал, владимир зеленский, запрет, украина



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