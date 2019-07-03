В Нижневартовске выберут лучшего водителя

В столице Самотлора стартовал конкурс "Лучший водитель", сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Городской конкурс пройдёт в несколько этапов. Первый, включающий в себя регистрацию участников, завершится 12 июля. К участию приглашаются автомобилисты и сотрудники предприятий города в номинациях "Водитель автобуса большой вместимости (длина до 12 м)", "Водитель автобуса вместимостью более восьми посадочных мест (микроавтобусы)", "Водитель легкового такси", "Водитель личного транспорта", "Авто-леди", "Выпускник автошколы", "Инструктор автошколы", "Водитель мотоцикла".

Участникам предстоит продемонстрировать свои знания Правил дорожного движения как в теории, так и на практике. Кроме того, конкурсанты должны быть примером для остальных автолюбителей. Дополнительную информацию о конкурсе можно получить по телефону (3466) 27-17-08 и на сайте мэрии в рубрике "Информация для граждан" в разделе "Транспорт и связь". Там же размещены бланки заявок на участие в конкурсе и другие документы.

Напомним, ранее город победил в региональном этапе всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика". Он стал лучшим в номинациях "Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства" и "Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне".