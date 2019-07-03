25 Июля 2020
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лесной пожар тушение самолет (2016) | Фото: ГУ МЧС РФ по Иркутской области

В Югре за сутки зарегистрировано семь лесных пожаров

В Югре только за минувшие сутки было зарегистрировано семь лесных пожаров на площади 124,06 га. Как сообщили Накануне.RU в окружном департаменте природных ресурсов, действующими остаются три пожара.

Леса горят на площади 90 га в Советском и Урайском лесничестве. Один лесной пожар локализован на площади 14 га на территории Нефтеюганского лесничества.

Всего с начала пожароопасного сезона был зарегистрирован 51 природный пожар. Площадь возгорания составила более 363 га. Во всех районах округа прогнозируется третий и четвертый классы пожарной опасности.

Власти Югры призывают жителей региона, ставших свидетелями возгорания в лесу, немедленно сообщить о пожаре в лесную охрану.

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В Югре за сутки зарегистрировано семь лесных пожаров

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Теги: лесной пожар, природный пожар



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