В Югре за сутки зарегистрировано семь лесных пожаров

В Югре только за минувшие сутки было зарегистрировано семь лесных пожаров на площади 124,06 га. Как сообщили Накануне.RU в окружном департаменте природных ресурсов, действующими остаются три пожара.

Леса горят на площади 90 га в Советском и Урайском лесничестве. Один лесной пожар локализован на площади 14 га на территории Нефтеюганского лесничества.

Всего с начала пожароопасного сезона был зарегистрирован 51 природный пожар. Площадь возгорания составила более 363 га. Во всех районах округа прогнозируется третий и четвертый классы пожарной опасности.

Власти Югры призывают жителей региона, ставших свидетелями возгорания в лесу, немедленно сообщить о пожаре в лесную охрану.